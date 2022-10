Rishi Sunak torna-se primeiro-ministro do Reino Unido — CMIO

Rishi Sunak assumiu o cargo de novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele se encontrou com o rei Carlos III na terça-feira, imediatamente após o monarca aceitar formalmente a renúncia de sua antecessora Liz Truss.

Como de costume, o rei solicitou formalmente que o líder do Partido Conservador, Sunak, formasse um governo.

Truss anunciou sua renúncia na semana passada depois de passar apenas 44 dias no cargo, tornando-se a primeira-ministra com o mandato mais curto do país. Ela renunciou depois de ser pressionada por propor medidas econômicas impopulares destinadas a mitigar a inflação crescente e a crise do custo de vida.

Sunak, ex-ministra das Finanças, foi então selecionada pelo Partido Conservador no poder para substituí-la, depois que o ex-titular Boris Johnson se retirou da disputa.

Ele é a primeira pessoa de cor a ocupar o cargo e o primeiro hindu.

“Em pouco tempo, este governo agiu de forma urgente e decisiva ao lado de famílias e empresas trabalhadoras”, disse. Truss disse em seu discurso de despedida.

“Desde meu tempo como primeiro-ministro, estou mais convencido do que nunca de que precisamos ser ousados ​​e enfrentar os desafios que enfrentamos.”

Em seu primeiro discurso como PM, Sunak reconheceu que o governo anterior havia feito “alguns erros” nos seus esforços para combater a crise económica.

“[Mistakes] não nasceu de má vontade ou más intenções – muito pelo contrário, na verdade – mas erros, no entanto. E fui eleito líder do meu partido e seu primeiro-ministro, em parte, para consertá-los”. ele disse.

“Colocarei a estabilidade econômica e a confiança no centro da agenda deste governo” Sunak afirmou.

O Reino Unido está enfrentando a disparada dos preços da energia, bem como as interrupções na cadeia de suprimentos exacerbadas pela pandemia de Covid-19, o Brexit e o conflito na Ucrânia. O Guardian citou uma projeção da consultoria Cornwall Insight na semana passada de que a conta média anual de energia aumentará para mais de £ 4.000 (US$ 4.530) até abril próximo.