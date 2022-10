Polônia vai endurecer a lei dos refugiados ucranianos — CMIO

Varsóvia quer melhorar a forma como rastreia o movimento dos elegíveis para benefícios

A Polônia planeja tornar mais difícil para os refugiados ucranianos receberem ajuda, já que o governo luta com o fardo financeiro. Milhões de ucranianos fugiram para a Polônia depois que a Rússia lançou sua operação militar no estado vizinho em fevereiro.

De acordo com um projeto de emenda à lei sobre refugiados, os ucranianos terão que obter um número de identificação nacional (PESEL) e residir na Polônia para receber ajuda financeira, incluindo subsídios mensais para famílias, informou no domingo o jornal Dziennik Gazeta Prawna.

Os refugiados terão 30 dias para solicitar um número PESEL e perderão o direito ao pagamento se deixarem a Polônia por mais de um mês. As alterações também fornecerão ferramentas para as autoridades rastrearem melhor o movimento através da fronteira, a fim de evitar abusos do sistema de bem-estar social.

Cerca de 1,4 milhão de ucranianos já receberam um número de identificação, mas nem todos solicitaram um, de acordo com o Dziennik Gazeta Prawna.

O Ministério do Interior propôs a introdução de um certificado que permitiria aos ucranianos fazer viagens de curta duração para fora da Polônia sem perder o acesso aos benefícios sociais.













Grzegorz Kubalski, vice-diretor da União dos Condados Poloneses (ZPP), disse que as mudanças propostas “tornar a situação ordenada e eliminar barreiras na implementação de determinados serviços públicos”.

O vice-ministro do Interior polonês, Pawel Szefernaker, disse este mês que os ucranianos que ficam em moradias coletivas, incluindo mercados, quartéis de bombeiros e pensões, terão que cobrir metade de suas despesas de vida a partir de janeiro se permanecerem em lugares como este por mais de 120 anos. dias.

De acordo com Szefernaker, 80.000 ucranianos recebem esse tipo de acomodação. “Não podemos financiar a permanência de refugiados indefinidamente” ele disse.

O jornal polonês Rzeczpospolita informou no domingo que o governo está “sobrecarregado” depois de gastar um total de 5,5 bilhões de zlotys (US$ 1,1 bilhão) em ajuda aos refugiados ucranianos.

A Guarda de Fronteira Polonesa disse em julho que mais de 5,1 milhões de pessoas haviam entrado no país vindos da Ucrânia desde fevereiro. Cerca de 1,2 milhão de refugiados ucranianos vivem na Polônia agora, de acordo com o Rzeczpospolita.