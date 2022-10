EUA recorrendo ao ‘terrorismo da informação’ – Irã – CMIO

O presidente Ebrahim Raisi notou uma mudança na abordagem de Washington para pressionar Teerã

Depois de não conseguir mudar as políticas de Teerã por meio de sanções, Washington vem usando outras abordagens para alcançar seus objetivos no Irã, disse o presidente do país, Ebrahim Raisi, à agência de notícias russa RIA Novosti na terça-feira. Ele também chamou o surgimento de um mundo multilateral “imparável”.

“O terrorismo da informação é o maior problema” Raisi disse à margem de uma reunião da Organização das Agências de Notícias da Ásia-Pacífico. Ele se referiu à última onda de protestos em massa no país como um exemplo de interferência dos EUA nos assuntos internos do Irã.

As manifestações foram desencadeadas pela morte em meados de setembro de uma mulher de 22 anos chamada Mahsa Amini, depois que ela foi detida pela polícia moral iraniana por supostamente se vestir inadequadamente. As autoridades iranianas disseram que ela sofria de uma condição médica pré-existente, enquanto alguns de seus familiares alegaram que ela foi espancada até a morte.

Os EUA e a UE impuseram sanções contra as agências policiais iranianas, incluindo a Gasht-e-Ershad, ou Patrulha de Orientação, força policial que deteve Amini, por supostas violações de direitos humanos.

Na entrevista, o presidente iraniano também afirmou que os EUA e seus aliados estão tentando se agarrar ao seu poder cada vez menor à medida que surge uma nova ordem mundial multilateral. Ele chamou essa mudança global “imparável”.

“As nações ocidentais são as únicas que agem contra a criação de um mundo multipolar”, acrescentou Raisi.

O presidente elogiou a Organização de Cooperação de Xangai, bloco de integração regional que tem Irã e Rússia entre seus membros, como um dos veículos da transição. Ele também prometeu o apoio do Irã a todos os “nações amantes da liberdade” oposição à pressão americana.