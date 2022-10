O aumento da agressão significa que há uma campanha coordenada dirigida a Moscou, diz um funcionário do Ministério das Relações Exteriores

O número de ataques cibernéticos a recursos de rede russos quadruplicou no ano passado, afirma o vice-chefe do departamento de segurança da informação internacional do Ministério das Relações Exteriores, Vladimir Shin. ele afirma ainda que esses ataques estão sendo orquestrados pelos EUA e seus aliados.

Segundo o funcionário, que falou em uma reunião do Primeiro Comitê da Assembleia Geral da ONU na terça-feira, a Otan não está tentando esconder seus esforços para desenvolver métodos de guerra cibernética, e realiza exercícios conjuntos com representantes da Ucrânia, que não é membro do bloco.

“O chefe do Comando Cibernético dos EUA, Paul Nakasone, reconhece publicamente a realização de operações cibernéticas ofensivas contra a Rússia, incluindo, e acima de tudo, pelas mãos do exército de TI ucraniano criado pelos americanos”. disse o diplomata, aparentemente se referindo a uma entrevista que Nakasone deu à Sky News no início deste ano.

Ele acrescentou que a escala dessa agressão cibernética crescente indica que esses ataques fazem parte de uma campanha coordenada dirigida a Moscou, que está sendo orquestrada por países ocidentais com o envolvimento do “comunidade de hackers e empresas privadas”.

Em seu discurso na ONU, Shin também acusou o Ocidente de tentar distrair a comunidade internacional de ataques cibernéticos contra a Rússia e outros países que são “sem precedentes em escala”, nivelando “acusações infundadas” contra Moscovo que é o agressor.

O diplomata afirmou, no entanto, que há ampla evidência documental de que a ciberagressão sistêmica está sendo conduzida pelos serviços especiais dos EUA e seus aliados da OTAN.













O vice-primeiro-ministro russo, Dmitry Chernyshenko, informou ao presidente Vladimir Putin na terça-feira que os ataques cibernéticos contra o país vêm crescendo em número e escala. Ele afirmou que este ano, especialistas russos em segurança cibernética repeliram cerca de 25.000 ataques a recursos estatais russos e 1.200 ataques a infraestrutura crítica de TI.

Também foi revelado no mês passado pelo Washington Post que os EUA desenvolveram uma rede de contas falsas de mídia social para conduzir guerra psicológica e de informação e espalhar narrativas pró-ocidentais. A unidade Centcom do Pentágono supostamente implantou centenas de contas nos últimos cinco anos, muitas das quais fizeram parte de uma recente blitz de propaganda que “avançou narrativas anti-Rússia”.

Ao mesmo tempo, uma investigação separada de pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, descobriu que dos 5,2 milhões de tweets relacionados ao conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia publicados de 23 de fevereiro a 8 de março, até 80% foram divulgados por contas falsas. e 90% deles eram pró-ucranianos. Eles observaram que a maioria das contas era em inglês, levando os pesquisadores a acreditar que o objetivo desses bots era “impulsionar mais disrupção em países de língua inglesa” e “influenciar uma variedade de grupos de usuários”.