Kremlin aponta que líder da Ucrânia proibiu conversas diretas com presidente da Rússia

Em entrevista a uma revista, o presidente francês Emmanuel Macron revelou que pediu ao Papa Francisco que alcançasse altos funcionários seculares e religiosos na Rússia e nos EUA para promover a paz na Ucrânia.

“Eu encorajei o Papa Francisco a chamar [President] Vladimir Putin e [head of the Russian Orthodox Church] Patriarca Kirill de Moscou, mas também [US President] Joe Biden,” o líder francês disse ao Le Point no artigo publicado na terça-feira. Ele se encontrou com o pontífice no Vaticano na segunda-feira.

“Precisamos que os Estados Unidos se sentem à mesa para promover o processo de paz na Ucrânia”. disse Macron. “Joe Biden tem uma verdadeira relação de confiança com o Papa. O Papa pode influenciá-lo para o reengajamento americano no Haiti e na Ucrânia”. Biden é notoriamente católico, o segundo presidente dos Estados Unidos em exercício a aderir a esse ramo do cristianismo, depois de John F. Kennedy.

O Kremlin acolheu a ideia, com o porta-voz Dmitry Peskov afirmando que a Rússia assumiu que o objetivo de Macron era “destinado a encontrar uma possível resolução” à crise na Ucrânia.

“Dito isso, os comentários não diziam nada sobre alguém ligar [Ukrainian] Presidente [Vladimir] Zelensky e resolvendo a questão do sistema legal, que atualmente proíbe qualquer conversa com a Rússia”, disse. ele adicionou.













A Rússia está disposta a discutir a paz com qualquer parte, seja os EUA, a França ou o Papa, mas dificilmente pode falar com a Ucrânia depois que ela se baniu da diplomacia, disse Peskov.

No domingo, Macron fez um discurso em Roma em uma cúpula organizada pela Comunidade Católica Italiana de Sant’Egidio, uma associação leiga. O líder francês pediu paz na Ucrânia nos termos de Kiev.

Zelensky e outros altos funcionários ucranianos disseram repetidamente que não vão negociar com Moscou e querem nada menos que derrotar a Rússia e recuperar todas as terras que Kiev considera sob sua soberania.

“A Ucrânia nunca se opôs a conversas com a Rússia… sobre contribuições e reparações. Quanto mais o regime do Kremlin adiar essas negociações, piores serão os termos e as somas”, disse. Aleksey Danilov, secretário do serviço de segurança nacional ucraniano, declarou em setembro.

No mês passado, o conselho proibiu qualquer negociação com a Rússia enquanto Putin permanecer como presidente, com Zelensky endossando a decisão em uma ordem.