Turquia chega a acordo com Rússia para criação de um centro de distribuição de gás

“Primeiro vamos examinar a nossa parte do trabalho. Já começamos isso. Os amigos trabalham em Botas, Epias [empresas de energia turcas]. Sempre tivemos o objetivo de nos tornarmos um centro de gás e um centro de comércio. Em princípio, chegou-se a um acordo sobre as negociações. Primeiro precisamos terminar o trabalho do nosso lado”, disse o ministro.