Presidente alemão visita abrigo antiaéreo durante viagem à Ucrânia — CMIO

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, passou mais de uma hora em um abrigo antiaéreo ucraniano na terça-feira devido a um alerta de ataque aéreo, informou a emissora estatal ARD de seu país.

A correspondente, Rebecca Barth, postou uma imagem de Steinmeier e outros funcionários compartilhando uma pequena sala com uma multidão de pessoas no Twitter.

Nenhum ataque aéreo à cidade foi relatado durante o dia, e o incidente coincidiu com Kiev fazendo um forte apelo a Berlim para entregar sistemas de defesa aérea Iris-T.

Para esse fim, as autoridades ucranianas até colocaram flores de íris no vagão do trem do presidente, enquanto ele viajava para Kiev, junto com cartões pedindo o equipamento.

De acordo com Anton Gerashchenko, assessor do ministro do Interior da Ucrânia, o alarme foi dado quando o presidente alemão estava conversando com a mídia na cidade de Chernigov, no norte da Ucrânia. O oficial disse isso foi “uma ilustração muito boa por que a Ucrânia precisa de mais sistemas de defesa aérea” O mais breve possível.

Berlim prometeu enviar lançadores de última geração para a Ucrânia em junho. Apenas uma das quatro unidades prometidas foi entregue até agora. Na segunda-feira, o chanceler Olaf Scholz prometeu entregar os três restantes o mais rápido possível.

Bundespräsident Steinmeier ist das erste Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Doch seine Pläne werden vom Luftalarm durchkreuzt. Für 1.5 Stunden muss er im Keller Schutz suchen.Trauriger Alltag für Millionen Menschen in dieem Land. pic.twitter.com/TIdvRyFzhw — Rebecca Barth (@barthreb) 25 de outubro de 2022

Kiev criticou repetidamente Berlim por supostamente não fornecer assistência militar suficiente e por se recusar a enviar tanques de batalha Leopard e veículos de combate de infantaria Marder. Os ucranianos também solicitaram pelo menos uma dúzia de Iris-Ts, segundo alguns relatos.

É a primeira visita de Steinmeier à Ucrânia desde o início do conflito entre Kiev e Moscou no final de fevereiro. Foi inicialmente planejado para a semana passada, mas foi adiado por motivos de segurança.

O presidente veio à Ucrânia para garantir o apoio contínuo de Berlim, mas concentrou-se principalmente em reparos de infraestrutura e “redes de parceria da cidade”, de acordo com sua porta-voz, Cerstin Gammelin.

O presidente também encorajado Os alemães, que tiveram que limitar seu consumo de energia e temperaturas de aquecimento devido a uma crise de energia causada em parte pelo esforço da UE para se livrar das importações de energia russas, para “olhe através dos olhos dos ucranianos por um momento.”