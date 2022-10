Ministro russo diz que teto de preço do gás pode desestabilizar o mercado global de energia

Shulginov acrescentou que as sanções impostas contra a Rússia em resposta à sua operação militar especial na Ucrânia e os planos dos países europeus de parar completamente a importação de combustíveis fósseis russos levaram a um aumento sem precedentes dos preços do gás e grandes interrupções nas cadeias de suprimentos.

“É óbvio que a atual crise energética é causada pelo homem. Uma das principais razões são as restrições unilaterais ilegais”, observou Shulginov, acrescentando que os países do GECF devem trabalhar para mitigar o efeito negativo dessas sanções para o mercado internacional de energia.

Os ministros do GECF expressaram preocupação com as tentativas de estabelecer um teto de preços, pois tais decisões podem, disse a organização em comunicado.

Após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro deste ano, e a adoção de vários pacotes de sanções contra Moscou pelo Ocidente, os preços da energia dispararam na Europa, colocando a segurança energética em alta, tanto na agenda global quanto na nacional. Ao mesmo tempo, a UE tem procurado alternativas ao gás natural russo, pois prometeu acabar com sua dependência do fornecimento de energia da Rússia. Os países do bloco também estão discutindo a introdução de um teto de preços no fornecimento de gás da Rússia semelhante ao sugerido pelo G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) para o petróleo russo transportado por via marítima.