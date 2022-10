Irã alega ter obtido 'informações preciosas' após prisão de espiões franceses

Durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira (25), Masoud Setayeshi, porta-voz do Judiciário do Irã, afirmou que o caso dos espiões franceses é muito significativo e tem dimensões “intensas” .

Segundo ele, “várias informações preciosas e estratégicas” foram extraídas dos réus, observando que os cidadãos franceses e as pessoas ligadas a eles estão enfrentando acusações de espionagem , bem como reunião e conluio para agir contra a segurança nacional.

Irã prende 3 ‘espiões do Mossad’ que estariam ligados à coleta e divulgação de documentos sigilosos

Dois cidadãos franceses presos no Irã há cerca de quatro meses admitiram suas tentativas de provocar protestos e tumultos no país contra o governo com o objetivo de pressionar o establishment islâmico.