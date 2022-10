Ex-piloto militar dos EUA preso por laços com a China – mídia – CMIO

A detenção do homem ocorre quando Pequim supostamente contratou pilotos britânicos veteranos como instrutores

Um ex-piloto militar e instrutor de voo americano foi preso na semana passada na Austrália e agora enfrenta extradição para os EUA, informou a Reuters na terça-feira. Não está claro que tipo de acusações o homem está enfrentando, mas fontes dizem que ele foi detido devido ao seu trabalho anterior na China.

Daniel Edmund Duggan foi preso na sexta-feira pela polícia local na zona rural de Nova Gales do Sul, informou a Reuters, citando registros judiciais e fontes policiais. Duggan teve sua fiança negada e agora enfrenta “processos formais de extradição”, a agência de notícias alegou.

Um porta-voz do Gabinete do Procurador-Geral em Washington confirmou que um indivíduo foi preso em Nova Gales do Sul na sexta-feira “de acordo com uma solicitação dos Estados Unidos da América”, mas não nomeou o indivíduo como Duggan. Um “fonte de aviação” disse à Reuters que Duggan era procurado pelo FBI devido ao seu trabalho na China.

Duggan, descrito no relatório como um “ex-cidadão americano” e atual cidadão da Austrália, serviu como piloto e instrutor de voo no Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA por uma década, antes de se mudar para a Austrália e iniciar um negócio levando turistas em voos em jatos de combate.













Duggan supostamente se mudou para a China em 2014 e vendeu seu negócio australiano pouco depois. Ele achou “uma empresa de consultoria de aviação abrangente” em 2017 e trabalhou em Qingdao, na China, até a dissolução da empresa em 2020, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

Não está claro se os EUA acusaram Duggan de trabalhar com o governo ou o exército chinês, ou se as acusações de espionagem estão entre as que estão sendo consideradas.

A notícia da prisão do piloto veio dias depois que vários meios de comunicação ocidentais relataram a contratação pela China de cerca de 30 pilotos militares britânicos veteranos para ensinar estagiários no Exército de Libertação Popular. A prática é legal, mas as autoridades de defesa britânicas ainda estão tão preocupadas que emitiram um “alerta de ameaça”, alertando pilotos atuais e antigos para evitar o esquema de recrutamento.

Pequim supostamente paga aos pilotos US$ 270.000 por ano, cerca do dobro do que a Força Aérea Real paga aos seus comandantes mais antigos e quatro vezes o que paga a um líder de esquadrão experiente. A RAF também restringiu a contratação de pilotos brancos do sexo masculino para atender às metas de diversidade, e a escassez de aeronaves e instrutores está empurrando passageiros qualificados para empregos no setor privado.