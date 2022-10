Primeiro-ministro norueguês se pronuncia contra isolamento da Rússia no atual cenário de crise

“Não há nada de bom em isolar a Rússia. É alarmante que hoje tenhamos tão poucos contatos e comunicação direta com a Rússia”, disse Store ao parlamento norueguês, citado pela emissora NRK.

prejudica a possibilidade de se chegar a um acordo pacífico na Ucrânia, disse o primeiro-ministro norueguês, acrescentando que a atual situação política é a A falta de diálogo, disse o primeiro-ministro norueguês, acrescentando que a atual situação política é a mais difícil desde a Segunda Guerra Mundial.

Os países ocidentais decidiram isolar a Rússia depois que ela lançou uma operação militar especial na Ucrânia no dia 24 de fevereiro. Eles lançaram uma ampla campanha de sanções contra Moscou, enquanto também ameaçam aliados e parceiros russos com restrições semelhantes no caso de cooperação e apoio contínuos ao país.

Panorama internacional Washington teme que crise energética na UE comprometa estratégia de isolar Rússia, diz CNN

O presidente russo, Vladimir Putin, disse repetidamente que a Rússia não poderia ser isolada. A China também se opôs abertamente à ideia de impor sanções unilaterais a qualquer país e pediu a continuação do diálogo no interesse do desenvolvimento mundial pacífico.

prejudicaram as cadeias de suprimentos e levaram a um aumento nos preços da energia em todo o As interrupções nas operações logísticas e financeiras devido à crise e as sanções ocidentais contra a Rússiae levaram a um aumento nos preços da energia em todo o mundo , levando muitos governos europeus a recorrer a medidas de contingência. Ao mesmo tempo, a União Europeia (UE) tem procurado alternativas ao gás natural russo, pois prometeu acabar com sua dependência do fornecimento de energia da Rússia.

No dia 7 de outubro, o bloco europeu apresentou o oitavo pacote de sanções contra Moscou que, entre outras coisas, estabelece uma estrutura para limitar o preço das exportações de petróleo russo por via marítima em um nível coordenado pelos aliados do G7 (grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido).





