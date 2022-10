Confiança do consumidor dos EUA atinge mínima de 3 meses e levanta preocupações sobre recessão

O Índice de Confiança do Consumidor, com os altos custos dos empréstimos e a alta inflação afetando os orçamentos das famílias, disse o conselho da organização sem fins lucrativos que agrupa empresas públicas e privadas para o rastreio e publicação de dados econômicos.

“As expectativas dos consumidores em relação às perspectivas de curto prazo permaneceram sombrias”, disse a diretora sênior de indicadores econômicos do Conference Board, Lynn Franco. “O Índice de Expectativas ainda está abaixo de uma leitura de 80 – um nível associado à recessão – sugerindo que os riscos de recessão parecem estar aumentando”.

Os gastos do consumidor — o motor da economia dos EUA — foram altos durante a pandemia de COVID-19, pois os norte-americanos recorreram às compras on-line em meio às políticas de lockdown. Com as restrições sociais agora suspensas, os gastos permaneceram robustos em viagens e jantares – duas atividades severamente restringidas pelas medidas de combate à pandemia.