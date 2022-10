Nomeado os sinais de desencadear a Terceira Guerra Mundial pelos Estados Unidos

Anteriormente, o canal de televisão americano CBS informou que os Estados Unidos enviaram a 101ª Divisão Aerotransportada “Screaming Eagles” para a Romênia para participar de exercícios militares. O comandante da unidade declarou sua disposição, se necessário, para entrar no território da Ucrânia, contrariando as garantias da Casa Branca de que soldados americanos não participariam das hostilidades no país. Segundo o canal, a divisão é um grupo de infantaria leve com um efetivo total de 4,7 mil soldados.