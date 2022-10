EUA prometem proteger aliados com armas nucleares — CMIO

Os militares dos EUA vão liberar todo o seu arsenal, incluindo armas nucleares, para proteger a Coreia do Sul e o Japão de ataques, disse um alto funcionário do Departamento de Estado, também criticando Pyongyang por seu ataque. “perigoso” e “desestabilizando” testes de armas, enquanto jurando “revestido de ferro” cooperação com aliados na Ásia.

Falando antes de várias rodadas de negociações na capital do Japão com seus colegas sul-coreanos e japoneses na terça-feira, a vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman, disse que Washington implantará seus “defesa nuclear, convencional e de mísseis” forças caso os dois aliados venham a ser atacados, enfatizando a política de ‘guarda-chuva nuclear’ dos EUA.

Sherman passou a condenar os recentes lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte – um dos principais focos das reuniões desta semana – criticando o número recorde de testes de armas da RPDC este ano como “profundamente irresponsável, perigoso e desestabilizador”.













Durante uma reunião separada realizada com Sherman antes do encontro a três ao lado do Japão, o primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyundong, disse que as ações de Pyongyang foram “criando séria tensão na península coreana”, soando o alarme sobre uma atualização das políticas de armas nucleares da Coreia do Norte no mês passado.

Além de uma enxurrada de testes de armas e demonstrações de força em retaliação aos jogos de guerra conjuntos EUA-Coreia do Sul, o Norte anunciou recentemente que realizou um exercício simulando o carregamento de ogivas nucleares táticas em um silo escondido abaixo de um reservatório, parte de uma série de exercícios lançados em setembro para garantir a prontidão de suas forças nucleares.

A Coreia do Norte mantém que seu arsenal nuclear é destinado apenas à autodefesa, e criticou repetidas vezes os exercícios militares conjuntos EUA-Coreia do Sul como ensaios para uma invasão.

Autoridades dos EUA previram repetidamente um teste nuclear norte-coreano iminente nos últimos meses, embora o país tenha evitado qualquer detonação ao vivo desde 2017. No entanto, as previsões ocorrem em meio a um grande aumento nas tensões entre as duas Coreias, já que ambos os lados continuam a fazer ameaças. e realizar manifestações militares.

Na quarta-feira, Washington, Seul e Tóquio prometeram laços militares mais profundos em meio “provocações” por Pyongyang, e também “concordaram que uma escala incomparável de resposta seria necessária caso a Coreia do Norte conduzisse um sétimo teste nuclear”, um oficial sul-coreano a repórteres.