Instabilidade no Reino Unido fortalece reivindicação das Malvinas, diz MRE da Argentina à Sputnik

“Para a Argentina é muito importante levar em conta o que acontece no contexto internacional para [reivindicar] o exercício pleno de soberania [sobre as Malvinas]. […] O Reino Unido está vivendo uma série de comoções políticas que tem que ver com uma instabilidade política expressada pelo fracasso de sucessivos governos conservadores e também com a morte da rainha […] e, principalmente, [está lidando com] os aspectos que têm a ver com as tensões que o Reino Unido mantém com a União Europeia. […] Ao Reino Unido não resta outra alternativa a não ser seguir o direito internacional”, afirma o embaixador.