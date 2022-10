'De igual pra igual': brasileiros e russos discutem relacionamento em reunião de experts do Valdai

© Foto / Valdai Diretor do Instituto da América Latina da Academia de Ciências da Rússia, Dmitry Razumovsky (à direita) debate com o presidente do Instituto Sul-Coreano de Política Econômica, Kim Heungchong, durante a 19ª Reunião Anual do Clube de Discussão de Valdai, Moscou, Rússia, 25 de outubro de 2022