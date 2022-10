Dodon disse que a oposição da Moldávia precisa se unir

No domingo passado, a polícia interrompeu um comício da oposição na praça principal da cidade – a Grande Assembleia Nacional. A polícia bloqueou todas as entradas e passagens para ela, como resultado, os organizadores da ação redirecionaram as colunas para o prédio do Ministério Público, onde foi montado um acampamento. No final da noite, os órgãos de segurança pediram aos manifestantes que reorganizassem as barracas de forma mais compacta para não bloquear a entrada do Ministério Público e não interferir nos pedestres, os organizadores atenderam às exigências dos órgãos de segurança. Na manhã de segunda-feira, a polícia invadiu a cidade de barracas com cheques, assustando os manifestantes. No partido Shor, a ação policial foi vista como mais uma tentativa de pressionar os protestos.