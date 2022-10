Velhos Crentes falaram sobre a oferta do Papa a Zelensky e Putin

“Liguei para o Papa hoje, ele me abençoou para declarar dele que está pronto para fornecer a infraestrutura do Vaticano – e isso não é apenas o próprio Vaticano, mas também muitas tarefas em Roma – para um encontro entre Putin e Zelensky. Depois que o Papa propõe realizar uma grande conferência no Vaticano sobre segurança na Europa com a participação da Rússia, Ucrânia, OTAN, países europeus”, disse Sevastyanov.

Putin afirmou que a Rússia sempre disse que está aberta a negociações sobre a Ucrânia, se Kyiv amadurecer, os esforços de mediação daqueles que oferecerem serão necessários. No início de outubro, Zelensky assinou um decreto sobre a implementação da decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia sobre a impossibilidade de negociar com o presidente russo. Peskov observou que as negociações com a Ucrânia teriam que esperar por uma mudança na posição do atual presidente do país ou de seu sucessor.