Rússia ainda no top dez para super-ricos – estudo — CMIO

O país tem mais de 400 pessoas com mais de US$ 100 milhões, superando França e Itália

A Rússia ocupa o décimo lugar na lista de países com o maior número de centimilionários, ou pessoas cujas fortunas valem US$ 100 milhões ou mais, informou o RBK na quarta-feira citando um estudo conjunto da consultoria Henley & Partners com sede em Londres e da agência global de inteligência de riqueza New Riqueza Mundial.

Segundo o estudo, existem 25.490 centimilionários no mundo. São principalmente proprietários de empresas tecnológicas e multinacionais, financiadores e herdeiros de fortunas. Seu número mais que dobrou nos últimos 20 anos.

Os EUA abrigam o maior número – 9.730 pessoas ou 38% do total. China e Índia vêm em segundo e terceiro lugar, com 2.021 e 1.132, respectivamente. O Reino Unido segue em quarto lugar com 968 indivíduos, e a Alemanha fecha os cinco primeiros com 966.

Suíça (808), Japão (765), Canadá (541) e Austrália (463) também chegaram ao top-10, com a Rússia na retaguarda com 435 residentes super-ricos.

Outras grandes economias, por exemplo, França (380) e Itália (298), estão atrás da Rússia no número de centimilionários.

Os pesquisadores prevêem que o número de pessoas super-ricas crescerá rapidamente na Ásia e na África nos próximos anos, permitindo que ultrapassem os EUA e a Europa até 2032. Os autores do estudo também prevêem que o Vietnã e a Índia terão o crescimento mais rápido em o número de pessoas com riqueza de mais de US$ 100 milhões na próxima década.

O estado insular de Maurício, que supostamente se tornou um destino popular para milionários, pode ter um aumento de 75% no número de residentes super-ricos até 2032. As perspectivas também parecem ser boas para três países africanos, Ruanda, Uganda e Quênia , onde o número deverá aumentar em mais de 55%.

