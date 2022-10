Prazo de reparo do Nord Stream avaliado — CMIO

Os oleodutos podem ser consertados em vários meses, informa a Danish Broadcasting Corporation

Os gasodutos Nord Stream da Rússia, que foram danificados e ficaram inoperantes por explosões submarinas no final de setembro, podem ser reparados em poucos meses.

Isso está de acordo com a Danish Broadcasting Corporation (DR), apoiada pelo estado, que citou Sten Ussing, engenheiro-chefe do grupo de consultoria COWI.

Ussing avaliou a partir de imagens de vídeo subaquáticas que os tubos não serão danificados pela ferrugem por algum tempo, pois há pouco oxigênio a uma profundidade de 80 metros, onde estão localizados. Ele observou que as superfícies de fratura parecem “muito limpo e quase brilhante,” o que sugere que “o tubo não enferruja em poucas semanas, como seria de esperar em um ambiente mais oxigenado.”

“Podemos esperar que a corrosão dentro do tubo também seja limitada,” ele adicionou.

O engenheiro, no entanto, explicou que a explosão provocou um aumento de pressão, e que poderia ter danificado trechos da tubulação a alguma distância do local, acrescentando que eles podem ser reparados elevando os tubos ligeiramente acima do fundo do mar, o que permitiria aos soldadores subaquáticos remova as seções danificadas e substitua-as por novas.

“É um procedimento padrão soldar tal pedaço de tubo debaixo d’água. Isso já foi feito muitas vezes antes, e as tecnologias – embarcações, tubulações e especialistas – que precisam ser usadas já existem”, explicou Ussing.













“Finalmente, a tubulação teria que ser esvaziada, as cordas limpas de sujeira e sujeira, sopradas e secas – e é isso, você pode ter gás fluindo novamente,”, concluiu o engenheiro, dizendo que o processo provavelmente levará vários meses. Ele alertou, porém, que mesmo com pouco oxigênio, as tubulações fraturadas podem acumular ferrugem com o tempo, e aconselhou fazer os reparos em até um ano.

A filmagem das fraturas do oleoduto que Ussing inspecionou foi feita pela mídia sueca Expressen, que enviou uma câmera por um dos canos.

A causa das explosões que danificaram três das quatro linhas dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 da Rússia, de 1.200 quilômetros, ainda está sendo investigada. A sabotagem é suspeita de ser a causa provável. O presidente Vladimir Putin classificou-o como “um ato de terrorismo internacional.”

