Caminhões autônomos chegarão às estradas russas — CMIO

Os veículos não tripulados serão testados na estrada entre Moscou e São Petersburgo

Os primeiros caminhões sem motorista podem começar a circular entre Moscou e São Petersburgo no verão de 2023, de acordo com a estatal Russian Highways. Sua operação fará parte de um projeto piloto certificado pelo governo.

O serviço de imprensa do Ministério dos Transportes russo anunciou na quinta-feira que as autoridades aprovaram a introdução de um período de teste na rodovia M-11 Neva entre as duas cidades. Um decreto nesse sentido foi assinado pelo primeiro-ministro Mikhail Mishustin.

O experimento permitirá o teste de inovações digitais no transporte de mercadorias, principalmente a operação de veículos altamente automatizados e a infraestrutura necessária, disse.

O experimento envolve seis empresas do setor de transporte e logística, incluindo a fabricante KAMAZ, bem como a operadora estatal de infraestrutura Avtodor. De acordo com os participantes, marcará o início da introdução em larga escala de veículos não tripulados na Rússia. As soluções tecnológicas, organizacionais e de negócios que surgirão do projeto piloto também serão a base dos corredores autônomos de transporte e logística.

“O uso de veículos não tripulados nas vias públicas não apenas melhorará a segurança no trânsito, mas também contribuirá para a criação de novos tipos de atividades comerciais no país”, disse. o Ministério dos Transportes disse, acrescentando: “Isso também ajudará a reduzir o custo do pagamento de motoristas em 30% até 2025 e reduzir o uso de combustível em 28%”.

O governo planeja adaptar cerca de 20.000 quilômetros de estradas públicas russas para operações de veículos autônomos até 2030.

