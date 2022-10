Indústria nuclear dos EUA tem um problema com a Rússia – Reuters – CMIO

Novos reatores de energia atômica financiados pelo Estado precisam do tipo de combustível que só Moscou pode fornecer

As empresas norte-americanas podem deixar de lançar usinas nucleares de próxima geração com novos reatores modulares pequenos (SMR) sem suprimentos de urânio russo, informou a Reuters na quinta-feira.

Os reatores avançados, segundo os desenvolvedores, são três vezes mais eficientes que as versões convencionais, consomem menos combustível e são cruciais para a agenda do país de atingir emissões líquidas zero.

Os SMRs precisam de urânio de baixo enriquecimento de alto ensaio (HALEU), que é enriquecido a níveis de até 20%, em comparação com cerca de 5% para o urânio que alimenta a maioria das usinas nucleares. A única empresa que atualmente vende comercialmente esse tipo de urânio é a Tenex – uma subsidiária da estatal russa de energia nuclear Rosatom.

Embora a empresa não tenha sido sujeita a sanções ocidentais, sendo uma parte importante da cadeia global de fornecimento de combustível nuclear, as empresas norte-americanas X-energy e TerraPower, que têm contratos estatais para desenvolver reatores avançados, estão relutantes em comprar urânio russo.

“Entendemos a necessidade de uma ação urgente para incentivar o estabelecimento de um fornecimento sustentável e orientado para o mercado de HALEU”, um porta-voz do Departamento de Energia dos EUA disse à Reuters.

Não está claro quem pode substituir o russo HALEU, que é necessário para abastecer nove em cada dez dos reatores avançados financiados por Washington.













Em 2019, o governo dos EUA concedeu um contrato de custo compartilhado para construir uma instalação de demonstração com a Centrus, a única empresa fora da Rússia que possui licença para produzir esse tipo de urânio. Mas o projeto, previsto para começar este ano, foi adiado para 2023 e levará pelo menos cinco anos para iniciar a produção. Sua capacidade de 13 toneladas de HALEU cobrirá apenas um terço das necessidades dos EUA. Outros produtores potenciais de urânio de baixo enriquecimento estão mais para trás.

O veículo relata que a necessidade urgente de combustível levou o governo dos EUA a reduzir parte de seu estoque de urânio para armas, mas esse processo também leva tempo.

Enquanto isso, o prazo para as duas versões de demonstração dos reatores avançados da X-energy e TerraPower está definido para 2028. Mas na ausência de uma fonte alternativa confiável de HALEU é improvável que a nova indústria nuclear americana consiga decolar sem a Rússia suprimentos em breve.

