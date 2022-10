Gazprom da Rússia pagará dividendo recorde — CMIO

A decisão segue os lucros da gigante de energia no primeiro semestre de 2022

A gigante russa de energia Gazprom anunciou na segunda-feira que pagará dividendos recordes aos acionistas esta semana.

De acordo com o relatório, o emissor pagará 51,03 rublos russos (US$ 0,83) por ação ordinária no primeiro semestre de 2022. O volume total de dividendos pagos excederá 1 trilhão de rublos (cerca de US$ 20 bilhões).

O Banco da Rússia afirmou que parte dos fundos desembolsados ​​aos acionistas da Gazprom pode acabar na bolsa de valores.

No final de agosto, a gigante do gás disse que seu conselho havia recomendado um pagamento de dividendos aos acionistas, pois a empresa recebia lucros abundantes. “apesar da pressão das sanções e de um ambiente externo desfavorável”. A Gazprom também indicou que planeja manter sua política de dividendos de distribuir pelo menos 50% do lucro líquido ajustado como dividendos.

Em junho, o conselho de administração da estatal decidiu não pagar dividendos com base nos lucros do ano passado, tornando-se a primeira vez que um pagamento anual foi ignorado desde 1998.

