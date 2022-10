Rússia pode evitar teto de preço do petróleo do G7 – Reuters – CMIO

Entre 80% e 90% do petróleo russo poderia continuar a fluir após 5 de dezembro

A Rússia continuará sendo capaz de enviar a maior parte de seu petróleo aos clientes depois que o mecanismo de teto de preço do G7 entrar em vigor em 5 de dezembro, informou a Reuters na sexta-feira, dizendo que o país tem acesso a navios e serviços suficientes, tanto seus quanto os de outros países. Ásia, para continuar o comércio.

As principais economias do Grupo das Sete – EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Japão – concordaram no mês passado em impor um teto de preço do petróleo russo em uma tentativa de reduzir a receita do país com as exportações de energia. O limite de preço ainda não foi decidido. As empresas bancárias, de seguros e de navegação também serão proibidas de fornecer serviços a empresas russas que vendem petróleo a um preço acima do limite estabelecido. 5 de dezembro também marca o prazo para a UE proibir todas as importações de petróleo bruto russo.

No entanto, de acordo com um funcionário do Tesouro dos EUA citado pela Reuters, entre 80% e 90% do petróleo russo pode continuar a fluir fora do mecanismo de limite.

Alguns navios estão mudando seus países de origem e entidades comerciais estão sendo movidas para além do G7 para evitar o limite, acrescentou o funcionário.













“Em teoria, há uma frota de sombra grande o suficiente para continuar os fluxos de petróleo russo após 5 de dezembro”, disse. Andrea Olivi, da gigante de trading de commodities Trafigura, disse à Reuters.



“Muitos desses navios-sombra poderão se auto-segurar ou poderão ser segurados pela P&I russa [protection and indemnity insurance],” ele adicionou.

Além de seus próprios navios-tanque, a Rússia também pode empregar navios chineses e indianos, e comerciantes de petróleo e companhias de seguros virão do Oriente Médio e da Ásia, observou a Reuters, citando representantes da indústria.

A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, de acordo com a US Energy Information Administration. O limite de preço poderia ser fixado em US$ 60 por barril, em oposição ao preço atual de cerca de US$ 90. A Rússia disse que não fornecerá petróleo e outras commodities sob um teto de preço ou se considerar as condições comerciais não lucrativas.

