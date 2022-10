Ações chinesas e queda da moeda — CMIO

O yuan da China enfraqueceu acentuadamente na segunda-feira e as ações do país tiveram seu pior dia desde a crise financeira global de 2008, apenas um dia depois que o líder chinês Xi Jinping garantiu seu terceiro mandato e realizou uma grande remodelação de liderança.

O renminbi atingiu uma nova baixa de 14 anos em relação ao dólar americano no mercado onshore. O Hang Seng Tech Index, que acompanha as 30 maiores empresas de tecnologia listadas em Hong Kong, caiu quase 10%. As ações das gigantes de tecnologia Alibaba e Tencent caíram mais de 11%, eliminando US$ 54 bilhões de seu valor de mercado de ações.

A forte venda ocorre um dia depois que o Partido Comunista no poder revelou sua nova liderança para os próximos cinco anos. Vários altos funcionários que apoiaram as reformas do mercado e a abertura da economia estavam faltando na nova equipe principal. Isso despertou preocupações dos investidores sobre a direção futura do país e suas relações com os EUA.



“Parece que a mudança de liderança assustou os investidores estrangeiros a descarregar seus investimentos chineses, provocando fortes vendas em ações chinesas listadas em Hong Kong”, disse. Ken Cheung, estrategista-chefe de forex asiático do Mizuho Bank, disse à CNN.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Xi é reeleito líder do Partido Comunista Chinês

Enquanto isso, alguns analistas observam que nos últimos meses Pequim tomou medidas regulatórias menos dramáticas contra gigantes da tecnologia. “Parte da política em relação às ações de tecnologia foi suavizada”, Duncan Wrigley, economista-chefe da China na Pantheon Macroeconomics, à CNBC. “No geral, acho que a postura da liderança e dos governos se tornou mais positiva no último ano”, disse. ele adicionou.

O revés do mercado veio apesar da divulgação de dados do PIB mais fortes do que o esperado pelo National Bureau of Statistics. O relatório mostrou que a economia chinesa cresceu 3,9% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior. Economistas consultados pela Reuters esperavam crescimento de 3,4%.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT