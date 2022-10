Rússia alerta França sobre risco de ‘bomba suja’ ucraniana — CMIO

O ministro da Defesa russo compartilhou preocupações com seu colega francês sobre uma possível provocação ucraniana envolvendo o uso de um “bomba suja”.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, Sergey Shoigu e Sebastien Lecornu falaram por telefone no domingo, discutindo “a situação na Ucrânia, que está constantemente se direcionando para uma escalada descontrolada.”

Shoigu, em uma aparente referência a reportagens anteriores da mídia, expressou preocupações sobre um “possível provocação ucraniana” que poderia envolver o uso de um “bomba suja”.

No início do domingo, a RIA Novosti citou “fontes em diferentes países, incluindo a Ucrânia” como dizendo que Kiev está se preparando para detonar “uma bomba suja ou uma arma nuclear de baixo rendimento” em seu próprio território. Segundo a agência de notícias russa, o objetivo seria acusar Moscou de usar armas de destruição em massa em um estratagema para “lançar uma poderosa campanha anti-Rússia”.













O relatório afirmava que duas instituições ucranianas já foram encarregadas de fabricar um “bomba suja”, com o trabalho agora em “os estágios finais”. Enquanto isso, o governo do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, está envolvido em conversas nos bastidores com autoridades britânicas em uma tentativa de garantir a transferência de componentes de armas nucleares para Kiev.

A chamada bomba suja usa um explosivo convencional combinado com material radioativo. Embora não pudesse rivalizar com uma ogiva nuclear em termos de potência, tal dispositivo poderia dispersar uma nuvem de radiação a vários quilômetros da explosão.

As conversas entre Shoigu e Lecornu acontecem dias depois que o ministro da Defesa russo teve uma rara conversa telefônica com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin. Embora os detalhes das negociações sejam escassos, diz-se que os lados discutiram “questões de segurança internacional, incluindo a situação na Ucrânia”.

A França aderiu às sanções ocidentais contra a Rússia por causa do conflito na Ucrânia e apoiou Kiev com vários armamentos. No entanto, o presidente Emmanuel Macron instou em várias ocasiões Moscou e Kiev a retornar às negociações de paz, reiterando que o conflito só pode ser resolvido diplomaticamente.