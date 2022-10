Erdogan descreve as ambições de gás de Türkiye — CMIO

Istambul está prestes a se tornar um importante centro internacional de energia, diz presidente do país

Türkiye está se transformando em um importante centro de gás natural no qual vários países estrangeiros poderão contar no futuro, disse o presidente Recep Tayyip Erdogan no sábado, acrescentando que sua posição equilibrada sobre o conflito na Ucrânia ajudou Ancara a evitar uma crise de energia.

Durante um discurso em um evento na província turca oriental de Malatya, Erdogan criticou a oposição, que o instou a escolher um lado na crise ucraniana. Ele disse que se Ancara tivesse se recusado a dialogar com Moscou e Kiev, teria se encontrado na mesma posição vulnerável que a União Europeia.

“O mundo inteiro apreciou nossa política equilibrada que exibimos diante desta crise. Se o país estivesse em [the opposition’s] mãos, não sei como teríamos passado este inverno”, afirmou Erdogan.

Ele disse que Ancara escolheu outro caminho em termos de segurança energética e não terá problemas com gás, acrescentando que “Istambul será um importante centro de gás natural.”













Os comentários de Erdogan seguiram seu anúncio na quarta-feira de que havia aceitado uma proposta de seu colega russo Vladimir Putin para criar um centro internacional de gás natural no país.

Os dois líderes discutiram o assunto na semana passada durante uma cúpula na capital do Cazaquistão, Astana. O líder russo sugeriu redirecionar o gás dos gasodutos Nord Stream sob o Mar Báltico, que foram danificados por explosões no mês passado em aparentes atos de sabotagem, através da Turquia.

Enquanto isso, muitos países ocidentais, incluindo os EUA, não ficaram felizes com a proposta. Na quarta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, reiterou que Washington continua “instar nossos aliados a tomarem medidas para diversificar suas fontes de energia, para reduzir a dependência energética da Rússia”.

Esta declaração foi ecoada pelo presidente francês Emmanuel Macron, que afirmou que a proposta de transformar Türkiye em um centro de gás “não faz sentido,” dado que a Europa pretende afastar-se da energia russa.