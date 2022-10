Orban promete defender a Hungria da UE — CMIO

Budapeste está em desacordo com Bruxelas em uma série de questões, incluindo a Ucrânia e os direitos LGBT

A Hungria sempre resistiu aos impérios e sobreviveu a eles, destacou o primeiro-ministro Viktor Orban ao falar sobre as tentativas da UE de pressionar Budapeste.

A declaração veio durante um discurso na cidade ocidental de Zalaegerszeg, no domingo, dedicado ao 66º aniversário do início do levante de 1956 na então comunista Hungria, que acabou sendo reprimido pela União Soviética.

“Não nos preocupemos com aqueles que atiram na Hungria das sombras ou das alturas de Bruxelas. Eles vão acabar onde seus antecessores terminaram.” disse Orban.

“Estávamos aqui quando o primeiro império conquistador nos atacou, e estaremos aqui quando o último desmoronar.” Ele continuou. “Vamos suportar quando for preciso, e vamos resistir quando pudermos. Desembainhamos as espadas quando há uma chance, e resistimos quando vierem longos anos de opressão.”

Ele, então, acrescentou intencionalmente: “Somos vitoriosos mesmo quando derrotados.”













Bruxelas acusou a Hungria, que é membro da UE desde 2004, de ter um histórico democrático ruim, e citou suposta corrupção sob Orban. Ameaçou o país com cortes de financiamento.

Budapeste se recusou a seguir a linha geral do bloco sobre o conflito na Ucrânia e se recusou a enviar armas para Kiev, ao contrário de muitos membros da UE. Também criticou frequentemente as sanções impostas a Moscou.

Na sexta-feira, o alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores da Hungria, Tamas Menczer, rejeitou os apelos da UE para que a Rússia seja derrotada na Ucrânia. Ele duvidava que tal objetivo pudesse ser alcançado e insistiu que “esta postura pró-guerra de Bruxelas prolonga o conflito e o sofrimento. Isso é extremamente perigoso e inaceitável”.

No início de setembro, Mikulas Bek, ministro de Assuntos Europeus da República Tcheca, alertou que a posição da Hungria sobre a Rússia poderia teoricamente acabar com a saída do bloco. Budapeste “percorreu um longo caminho, chegando à beira de um abismo, e agora tem que decidir se volta dessa borda ou arrisca um salto,– disse Bek.