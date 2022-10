Nacional russo expulso do The Voice of Finland – mídia — CMIO

A cidadania do artista foi considerada potencialmente divisiva em meio ao conflito na Ucrânia, informou Yle

Uma cantora foi excluída da competição The Voice of Finland por causa de seu passaporte russo, informou a mídia local na segunda-feira. No entanto, com medo da cobertura massiva e da possível reação que a remoção poderia gerar, os organizadores do concurso disseram que mudaram de ideia e convidaram a mulher a voltar.

De acordo com a agência de notícias Yle, ‘Maria’ (seu nome foi alterado) mudou-se da Rússia para a Finlândia há sete anos e recebeu a cidadania finlandesa. Participante frequente de shows de talentos, ela passou com sucesso nas audições e foi autorizada a competir no The Voice of Finland, o concurso de música mais popular do país.

Em setembro, ela participou de sessões de gravação como parte do concurso, que deveria continuar em meados de outubro

No entanto, às vésperas de uma nova sessão, ela recebeu uma mensagem de um produtor informando que havia sido retirada da competição. “O competidor é um cidadão de um país que está executando uma guerra de agressão” afirmou, acrescentando que não importa quão corretamente ela se comporte durante o programa, “a discussão em torno do programa se tornaria politizada e, infelizmente, não podemos permitir isso.”

Após o incidente, o canal finlandês entrou em contato com o canal de TV Nelonen, que transmite a competição, e a produtora ITV para comentar. Ao saber da próxima reportagem sobre o assunto, Pete Paavollainen, CEO da ITV, insistiu que sua empresa “trata todos os participantes igualmente.”













Ele admitiu que a decisão tomada durante o processo de gravação foi “apressado” e “Logo descobriu-se que estava incorreto.” O CEO pediu desculpas à concorrente suspensa e disse que ela poderia voltar ao show.

Maria, no entanto, foi “moralmente devastado” pelo incidente e se recusou a voltar. Ela disse a Yle que desde o início do conflito entre Kiev e Moscou ela apoiava a Ucrânia e nunca havia enfrentado discriminação na Finlândia antes.

De acordo com a mulher, depois de obter um passaporte finlandês, ela pensou ter encontrado uma segunda casa. “Depois de 24 de fevereiro, perdi minha pátria e a mim mesmo, assim como muitos russos… Mas agora sinto que não tenho mais casa nem na Rússia nem na Finlândia.” ela disse à saída.

Além disso, de acordo com Yle, havia outro cidadão russo que inicialmente havia sido removido do concurso de música antes de mais tarde ser convidado a voltar. Paavollainen se recusou a especular se a decisão original de suspender cidadãos russos poderia ser considerada discriminação, acrescentando que outros programas da ITV nunca tiveram esses problemas.

Em março, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia lamentou que, depois que Moscou iniciou sua campanha militar na Ucrânia, “um nível sem precedentes de russofobia” tem sido visto em vários países, exemplificado pelo que descreveu como “discriminação” contra estudantes, atletas e profissionais culturais russos.

No mês passado, entretanto, o governo finlandês anunciou que proibiria a entrada no país de cidadãos russos com visto Schengen de turista, argumentando que a mobilização parcial no país vizinho, anunciada em setembro, “coloca em risco a posição internacional e as relações internacionais da Finlândia.”