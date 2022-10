Fornecimento de armas à Ucrânia reduz capacidade defensiva dos EUA, aponta especialista

Segundo o especialista, um dos principais problemas com que se defrontam atualmente as empresas norte-americanas de armamento é o tempo que será necessário para começar a fabricar os seus produtos ao ritmo necessário.

O especialista considera que o pacote de ajuda à Ucrânia no valor total de 17,6 bilhões (R$ 90,8 bilhões) assinado por Joe Biden limita as reservas americanas e, com isso, as suas capacidades defensivas.