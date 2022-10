Reciclagem de plástico é um ‘conceito fracassado’ – Greenpeace – CMIO

Apenas 5% do lixo doméstico dos EUA foi reciclado em 2021, então “mudanças sistêmicas” são necessárias, disse a organização

A reciclagem de plástico tornou-se um “conceito fracassado” usado por corporações globais como um “cortina de fumaça”, disse o Greenpeace USA, pedindo às empresas que se concentrem em abandonar o plástico de uso único.

Em um relatório intitulado ‘Circular Claims Fall Flat Again’ e divulgado na segunda-feira, a organização ambiental afirmou que de 51 milhões de toneladas de resíduos plásticos gerados pelas residências dos EUA em 2021, apenas 2,4 milhões de toneladas, ou 5%, foram reciclados.

“Depois de mais de 30 anos, é hora de aceitar que a reciclagem de plástico é um conceito fracassado. Ao contrário do papel ou dos metais, existem duas barreiras intransponíveis que impedem a reciclagem de plásticos de funcionar em escala: toxicidade e economia”. disse Greenpeace.

Devido à sua toxicidade, o plástico não pode ser reciclado em novos produtos plásticos de qualidade alimentar, explicou a organização, acrescentando que “a enxurrada de 400 milhões de toneladas/ano de produção barata de plástico novo acaba com o business case para investimentos em larga escala na reciclagem de plástico.”

A situação é ainda agravada pelos elevados custos e complexidade do processo de reciclagem, uma vez que diferentes plásticos têm características diferentes e, portanto, devem ser tratados de forma diferente. Mas, o mais importante, a organização disse: “milhares de tipos de materiais plásticos sintéticos produzidos são fundamentalmente não recicláveis”.













Desde o pico de 9,5% em 2014, as taxas de reciclagem têm diminuído constantemente, especialmente desde que a China deixou de aceitar resíduos plásticos ocidentais em 2018, afirma o relatório.

Portanto, o Greenpeace instou as empresas a pararem de usar o “caminho falso” da reciclagem de plástico como “uma cortina de fumaça para desviar a atenção das mudanças sistêmicas que são necessárias”.

“Em vez de continuar nesse caminho falso, as empresas nos EUA e em todo o mundo devem eliminar urgentemente os plásticos de uso único, substituindo suas embalagens por sistemas de reutilização e reabastecimento e oferecendo produtos sem embalagens”. disse.

A ativista sênior de plásticos do Greenpeace nos EUA, Lisa Ramsden, disse à AFP que empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé e Unilever são algumas das que promovem a reciclagem há décadas, mas “fugiu de todas as responsabilidades” para a eficácia do processo.