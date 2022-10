Lavrov: dados sobre preparação de 'bomba suja' por Kiev foram verificados, não é acusação infundada

“Depois das conversações telefônicas de ontem entre o ministro da Defesa da Rússia Sergei Shoigu e os seus homólogos da França, Reino Unido e Turquia, mas também com o chefe do Pentágono Austin, tomámos as medidas necessárias para levantar esta questão nas instituições internacionais”, notou chefe da diplomacia russa.

Anteriormente informou-se que fontes em vários países, inclusive na Ucrânia, indicaram que o regime de Kiev está preparando uma provocação no território ucraniano com “bombas sujas”, ou seja, não com uma carga para explosão nuclear, mas com uma carga para contaminação nuclear.