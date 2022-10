Biden não exclui poder 'morrer amanhã', mas deve concorrer a presidente em 2024

“Em termos do meu nível de energia e do quanto sou capaz de fazer, penso que as pessoas deveriam olhar e dizer: ‘Será que ele ainda tem a mesma paixão pelo que está fazendo?’ E se elas pensam que eu tenho e posso fazer isso, então tudo bem. Se não o fizerem […] deveriam me encorajar a não ir”, segundo o alto responsável,