Vasile Dincu enfrentou pressão após sugerir que Kiev pode ter que fazer concessões para chegar a um acordo de paz com a Rússia

O ministro da Defesa da Romênia, Vasile Dincu, apresentou sua renúncia nesta segunda-feira após sofrer uma reação negativa por sugerir publicamente que a Ucrânia pode ter que abrir mão de algum território para encerrar o conflito militar em andamento com a Rússia.

Dincu anunciou que deixaria o cargo em sua página no Facebook, afirmando que acredita que seria impossível para ele colaborar com o presidente Klaus Iohannis, que havia oferecido uma forte repreensão ao seu pedido de negociações de paz entre Moscou e Kiev.

“Considero necessário retirar-me desta posição para não prejudicar de forma alguma os processos decisórios e programas que exigem fluidez ao longo de toda a cadeia de comando”, Dincu escreveu, acrescentando que está grato ao primeiro-ministro Nicolae Ciuca e prometeu apoiar as futuras iniciativas do primeiro-ministro como senador, cargo que manterá, no parlamento romeno.

Durante uma entrevista televisionada no início deste mês, Dincu pediu “negociação internacional” de um acordo de paz entre Kiev e Moscou que envolveria “os países do mundo, a OTAN e os Estados Unidos”.

Ele explicou que o governo ucraniano é incapaz de iniciar negociações por conta própria, já que seus líderes políticos “não pode se dar ao luxo de assumir a perda de territórios”, qual seria “suicídio político” para Kiev.

Ele observou que a Rússia possuía “tudo o que é necessário para continuar as hostilidades” e insistiu que seria “ideal” chegar à fase de negociações o mais rapidamente possível, observando que “mesmo que termine em um conflito congelado, as negociações ainda trariam mais benefícios do que o que está acontecendo agora, a destruição de vidas humanas, valores materiais.”













Seus comentários provocaram indignação da coalizão governante da Romênia e do presidente Iohannis, que enfatizou que apenas a Ucrânia tem o direito de decidir quando e com quem negociar.

Kiev respondeu à sugestão do ministro da Defesa afirmando que a Ucrânia estava disposta a negociar com os países ocidentais em apenas um tópico – a adesão do país à OTAN. “A Rússia é redundante nessas negociações”, disse o chefe do partido no poder da Ucrânia, David Arakhamia.

Enquanto isso, cerca de 4.700 soldados americanos da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército dos EUA – considerada uma das unidades de combate de elite de Washington – foram enviados para a Romênia, perto da fronteira ucraniana, para realizar jogos de guerra simulando um conflito armado com a Rússia. Segundo reportagem da CBS News do site, a unidade está preparada para entrar na Ucrânia “se ordenado a fazê-lo”, se a luta entre Moscou e Kiev se intensificar e se “Os parceiros da OTAN estão ameaçados.”