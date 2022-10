Analistas: guerra econômica dos EUA contra China se explica por medo de perder hegemonia

Os EUA iniciaram uma guerra comercial e tecnológica contra a China por temerem a perda do domínio total na economia global, mas Washington não teve sucesso, segundo Wang Wen, reitor-executivo do Instituto Chunyang de Estudos Financeiros da Universidade Popular da China (RDCY, na sigla em inglês).

“Se olharmos para o nível econômico, no ano passado o PIB dos EUA foi de 25% [do nível] da dívida total [do país]. Ou seja, os EUA perderam seu completo domínio na economia global. É por isso que nos últimos cinco anos, os EUA iniciaram guerras comerciais, guerras tecnológicas contra a China. Mas eles não tiveram sucesso”, disse ele à Sputnik na abertura do 19º Encontro Anual do Clube de Discussão Valdai.

Em agosto de 2022, a administração de Joe Biden assinou o Ato CHIPS e Ciência de 2022, de US$ 52,7 bilhões (R$ 273,21 bilhões), para apoiar os fabricantes de semicondutores americanos diante da concorrência com a China. Segundo especialistas, a política de Washington tem riscos significativos de provocar um conflito armado e afetar a produção de semicondutores em Taiwan fornecidos para o mercado dos EUA .

Enquanto isso, Andy Widjajanto, diretor do Instituto Nacional de Pesquisa para o Desenvolvimento da Sustentabilidade do RI LEMHANNAS, Indonésia, também falando no 19º Encontro Anual do Clube de Discussão Valdai, afirmou que as tentativas americanas de minar a China no setor de alta tecnologia ajudarão Pequim a se tornar uma superpotência tecnológica.