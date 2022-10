Berlim promete entregar mais sistemas de defesa aérea à Ucrânia — CMIO

Três Iris-Ts de fabricação alemã serão enviados “o mais rápido possível”, disse o chanceler Olaf Scholz

O chanceler alemão Olaf Scholz disse que estava “alegre” que os modernos sistemas de defesa aérea de fabricação alemã, incluindo o Iris-T, estão agora sendo usados ​​na Ucrânia, acrescentando que mais três desses sistemas serão entregues “O mais breve possível.”

Falando no Fórum Econômico Alemão-Ucraniano em Berlim, ele também condenou o que chamou de “Ataques implacáveis ​​​​de mísseis da Rússia” sobre a infraestrutura do país e disse que “devemos fazer tudo para proteger as cidades e vilas ucranianas.”

“O Iris-T pode defender uma grande cidade inteira de mísseis e drones” disse o chanceler, acrescentando que a Alemanha “apóia fortemente” Ucrânia em seu conflito em curso com a Rússia e continuaria a fazê-lo “enquanto for necessário”, juntamente com outros “parceiros”.

O IRIS-T SLM é um sistema de defesa aérea terrestre capaz de interceptar mísseis a uma altitude de até 20 km e uma distância de até 40 km, segundo a mídia alemã. Scholz inicialmente prometeu esses sistemas para a Ucrânia em junho, apesar do fato de que mesmo as forças armadas da Alemanha, a Bundeswehr, não os tinham em estoque naquela época. Os únicos sistemas IRIS-T que a Alemanha tem em seu arsenal são mísseis ar-ar montados em seus jatos Eurofighter e Tornado.













Um total de quatro unidades consistindo de um veículo de comando, veículo de radar e um lançador montado em caminhão estavam programados para chegar à Ucrânia. Até agora, a Alemanha entregou apenas uma dessas unidades, no início de outubro. Espera-se que os outros sejam fornecidos a Kiev não antes de 2023.

A Der Spiegel afirmou anteriormente que as três unidades restantes prometidas por Berlim ainda não haviam sido fabricadas. Alguns relatos da mídia também sugeriram que Kiev havia solicitado pelo menos uma dúzia desses sistemas de defesa aérea e se oferecido para comprá-los diretamente do fabricante alemão Diehl Defense.

A Alemanha enviou mais de € 743 milhões (US$ 728 milhões) em armas para a Ucrânia, incluindo várias entregas de armas antiaéreas autopropulsadas Gepard e obuses PzH 2000, desde o início do conflito no final de fevereiro.