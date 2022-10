Ex-ministro das Finanças Rishi Sunak é novo primeiro-ministro do Reino Unido

Report This Content

Rishi Sunak se tornou o líder do Partido Conservador e o primeiro-ministro do Reino Unido, comunicou nesta segunda-feira (24) Graham Brady, líder do comitê administrativo do partido.

Sunak foi o único candidato ao cargo, depois que Penny Mordaunt, líder da Câmara dos Comuns, anunciou a retirada de sua candidatura.

Os candidatos precisavam do apoio de pelo menos 100 representantes do partido para se candidatarem. De acordo com o comitê do Partido Conservador, se apenas um dos candidatos conseguir ganhar o apoio de pelo menos 100 representantes conservadores, ele se torna automaticamente líder do partido e primeiro-ministro britânico.

Apesar das expectativas, Boris Johnson, ex-premiê (2019-2022), não se candidatou a líder conservador e chefe de gabinete.

Rishi Sunak, de 42 anos, se tornará o mais jovem primeiro-ministro do Reino Unido desde 1812 e o primeiro de origem indiana. Sunak foi um dos primeiros ministros a iniciar uma série de demissões no gabinete de Johnson, o que posteriormente levou também o último a renunciar a premiê.

Liz Truss, que assumiu o cargo de primeira-ministra e líder do Partido Conservador britânico em 6 de setembro, após a demissão de Johnson, notou que ela permaneceria como chefe de gabinete até ser sucedida no cargo, o que acontecerá agora oficialmente na terça-feira (25). Truss foi a primeira-ministra com menor tempo no cargo na história do Reino Unido, apenas 49 dias.





Via Sputnik News- IMG Autor

