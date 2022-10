Turquia realiza operações de monitoramento aérea e marítima contra minas no estreito de Bósforo

Report This Content

As Forças Armadas da Turquia aumentaram o controle de segurança no estreito de Bósforo por conta de minas à deriva instaladas na entrada dos portos ucranianos de Odessa, Ochakov, Chernomorsk e Yuzhnoe no início da operação militar russa, informou o jornal turco Milliyet nesta segunda-feira (24).

Na parte ocidental do mar Negro, os militares turcos lançaram operações de monitoramento empregando aeronaves de patrulha marítima, helicópteros e drones, bem como no monitoramento marítimo, usando navios de varredura de minas e patrulha em coordenação com as equipes da Guarda Costeira turca.

Panorama internacional Militar turco avisa sobre possível ‘catástrofe’ no estreito de Bósforo devido a minas à deriva

Ao mesmo tempo, a região foi examinada por sistemas de vigilância eletro-óptica, envolvendo equipes subaquáticas especiais, relata a mídia, acrescentando que as atividades de monitoramento das minas à deriva são realizadas em coordenação com os centros militares marítimos romenos e búlgaros.

No início de março, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) disse que os militares ucranianos instalaram cerca de 420 minas na entrada dos portos ucranianos desde o início da operação militar russa no país em fevereiro. O FSB não excluiu a possibilidade de as minas derivarem para o estreito de Bósforo e para o mar Mediterrâneo.





CMIO confirmou esta notícia.



Via Sputnik News

