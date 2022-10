Republicanos dos EUA processam o Google — CMIO

O GOP culpa a gigante da tecnologia por discriminá-la por razões políticas

O Comitê Nacional Republicano (RNC) entrou com uma ação contra o Google na sexta-feira, acusando a gigante da tecnologia de enviar seus e-mails diretamente para as pastas de spam dos usuários.

Google é “discriminando” contra o RNC por causa de sua “afiliação política e pontos de vista”, uma ação movida em um tribunal distrital dos EUA na Califórnia alegou.

“O Google relegou milhões de e-mails de RNC em massa a potenciais doadores e apoiadores para pastas de spam durante pontos cruciais na arrecadação de fundos eleitorais e na construção da comunidade”, o documento lido.

este “estrangulamento” de e-mails está em andamento nos últimos dez meses, afirmou a organização. Isso não acontecia o tempo todo, com as mensagens sendo enviadas apenas para as pastas de spam no final de cada mês, o que é “historicamente quando a captação de recursos do RNC é mais bem-sucedida”, acrescentou.

O RNC estimou que as supostas ações do Google custaram US$ 75.000 em doações perdidas e também podem levar a possíveis perdas a longo prazo “na casa dos milhões de dólares”.

Ao entrar com a ação, o comitê busca obter uma liminar ordenando que o Google pare de filtrar suas mensagens como spam, bem como danos monetários não especificados.













O Google rejeitou as acusações do RNC, com o porta-voz da empresa, José Castaneda, insinuando que os próprios republicanos são os culpados.

“Como dissemos repetidamente, simplesmente não filtramos e-mails com base em afiliação política. Os filtros de spam do Gmail refletem as ações dos usuários”, Castaneda disse à Reuters.

O Google fornece “treinamento e orientações para campanhas” sobre como seu sistema Gmail funciona, disse ele, acrescentando que recentemente lançou um piloto para remetentes políticos para ajudá-los a contornar filtros de spam. Uma fonte familiarizada com o assunto disse ao The Verge na semana passada que o RNC “não aderiu nem mesmo se candidatou” para o programa piloto do Google.

O processo foi aberto apenas algumas semanas antes das eleições gerais de 8 de novembro nos EUA, nas quais os republicanos devem superar os democratas.