MRE russo: exigimos a Kiev e Ocidente que parem de levar o mundo a catástrofe nuclear

A Rússia exige a Kiev e seus patrocinadores ocidentais que tomem ações para evitar que o mundo caia em uma catástrofe nuclear, instou na segunda-feira (24) Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo.

“Exigimos às autoridades de Kiev e aos patrocinadores ocidentais que a controlam que parem de tomar ações que levam o mundo a um desastre nuclear e ameaçam a vida de civis inocentes. É imprudente ignorar as advertências russas sobre esta questão”, disse ela.

Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, afirmou também não levar a sério as declarações dos países ocidentais de que Kiev não quer construir uma “bomba suja”, e que Moscou é quem a planeja usar.

“Alguns de nossos interlocutores se ofereceram para discutir as informações que temos a nível profissional, militar. Esta é uma abordagem que apoiamos “, referiu o ministro.

A bomba suja é um recipiente com isótopos radioativos e uma carga explosiva, que, se detonada, contamina largos territórios com a disseminação da radiação. Segundo uma apresentação do Ministério da Defesa russo, se a Ucrânia detonar uma “bomba suja”, os isótopos radioativos serão dispersos na atmosfera a até 1.500 quilômetros de distância, e poderão cobrir a Polônia.