Moscou critica EUA por proibirem vistos para delegação russa ir à conferência da AIEA: 'Inaceitável'

Moscou se pronunciou hoje (24) após Washington não permitir a emissão de vistos para delegação russa participar da Conferência Ministerial Internacional da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) sobre energia nuclear no século XXI.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova , disse ser “inaceitável” o bloqueio norte-americano aos russos.

“Os Estados Unidos nunca emitiram vistos para os delegados russos, apesar de os pedidos relevantes terem sido apresentados por eles antecipadamente de acordo com o procedimento estabelecido. Assim, a participação da Rússia em um importante evento internacional sob os auspícios da AIEA foi bloqueada em de forma absolutamente inaceitável e sem qualquer razão”, disse Zakharova em comunicado.

A porta-voz acrescentou que a recusa norte-americana em questões da delegação russa na conferência viola grosseiramente as normas do acordo entre a AIEA e o Estado anfitrião do evento, o que dá razão para pensar na conveniência de realizar fóruns internacionais nos Estados Unidos.