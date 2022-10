Tribunal fica do lado de padeiro cristão na linha LGBT histórica – CMIO

O estado da Califórnia processou a confeiteira por se recusar a fazer uma sobremesa para um casamento lésbico

Um tribunal da Califórnia decidiu na sexta-feira a favor de uma confeiteira cristã que se recusou a preparar um bolo para um casamento lésbico. Enquanto o estado argumentou que a confeiteira havia quebrado as leis antidiscriminação, o tribunal considerou que ela estava dentro de seus direitos da Primeira Emenda.

O caso remonta a 2017, quando Cathy Miller, de Bakersfield, Califórnia, encaminhou um casal de lésbicas para outro padeiro quando eles pediram um bolo para o casamento. A equipe de defesa de Miller disse que enquanto ela teria “Fiquei feliz em vender às duas mulheres um bolo pré-fabricado”, decorar pessoalmente um deles equivaleria a uma aprovação do casamento gay, o que é contra suas crenças cristãs.

Miller foi alvo de vários processos, incluindo um do Departamento de Habitação e Emprego da Califórnia, que argumentou que sua recusa violava uma lei de direitos civis de 1959.

No entanto, o juiz J. Eric Bradshaw do Tribunal Superior da Califórnia declarou que Miller não pretendia discriminar, mas foi motivado por "suas sinceras crenças cristãs", que são protegidos pela Constituição dos EUA.













“Aplaudimos o tribunal por esta decisão”, disse o advogado de defesa Charles LiMandri. “A liberdade de praticar sua religião está consagrada na Primeira Emenda, e a Suprema Corte dos Estados Unidos há muito defende a liberdade de expressão artística.”

O casal de lésbicas que levou o caso à atenção do estado disse à mídia local que pretende apelar do veredicto.

As padarias se tornaram uma frente improvável no campo de batalha cultural nos EUA nos últimos anos. O padeiro do Colorado Jack Phillips obteve uma vitória parcial na Suprema Corte em 2018, após uma batalha legal de anos decorrente de sua recusa em fazer um bolo para um casal gay. Enquanto o tribunal decidiu que a Comissão de Direitos Civis do Colorado era culpada de preconceito anti-religioso contra Phillips, o padeiro foi envolvido em outro processo, desta vez por sua recusa em fazer um bolo comemorando uma transição de gênero.

Phillips foi multado em US$ 500 depois que o tribunal ficou do lado do autor, um advogado transgênero descrito pelos advogados de Phillips como um “ativista radical”.