Biden assina ordem e amplia sanções na Nicarágua proibindo investimentos dos EUA em alguns setores

“Os ataques contínuos do regime de Daniel Ortega a atores democráticos e membros da sociedade civil e a detenção injusta de presos políticos demonstram que o regime sente que não está vinculado ao Estado de Direito”, disse o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, acrescentando que as ações dos EUA visam negar-lhes “os recursos de que precisam para continuar a minar as instituições democráticas na Nicarágua”.