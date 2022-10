MOSCOU, 25 de outubro – RIA Novosti. A chegada do tempo frio aumentará a fadiga da Ucrânia entre os europeus, esta opinião foi expressa pelo político japonês, líder do Partido Reformista Japonês Yoichi Masuzoe em seu artigo na JB Press.

Agora, a única “salva-vidas” para a Ucrânia é a ajuda do Ocidente, mas não é inesgotável, disse ele. O apoio à Ucrânia com armas é realizado às custas do pagamento de impostos da população dos países ocidentais, enquanto atualmente a Europa está se sentindo seriamente cansada da Ucrânia, disse Masuzoe.

“O fenômeno da ‘fadiga da Ucrânia’ é a principal razão, por exemplo, para a vitória da coalizão de direita nas eleições gerais na Itália em 25 de setembro. Há uma crescente antipatia em relação à Ucrânia, que pede ajuda muito alto. Húngaro O primeiro-ministro Orban se manifestou contra as sanções econômicas anti-russas da UE. A coalizão de direita também venceu as eleições gerais suecas em 11 de setembro”, escreveu o político.

“O conflito ucraniano e as sanções econômicas que o acompanham abalaram os próprios fundamentos da política energética europeia. No nível de base na Europa, está crescendo a antipatia pela Ucrânia, que, devido a sérias dificuldades, pede apenas uma coisa ao Ocidente – ajuda”, concluiu o político.

Os países ocidentais enfrentam o aumento dos preços da energia e a inflação recorde devido à imposição de sanções contra Moscou e à política de abandono do combustível russo. Num contexto de subida do preço dos combustíveis, principalmente do gás, a indústria na Europa perdeu largamente as suas vantagens competitivas, o que afetou também outros setores da economia.