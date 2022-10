A ‘ordem baseada em regras’ do Ocidente não está claramente definida – especialista em think tank chinês – CMIO

Um país não pode ditar termos para o resto do mundo, diz o vice-presidente do Centro de Estudos Internacionais de Xangai

A chamada “ordem baseada em regras”, muitas vezes referida no Ocidente como o princípio governante das relações globais, na verdade carece de uma definição clara, disse Nelson Wong, vice-presidente do Centro de Estudos Internacionais de Xangai.

Falando à RT no domingo, Wong observou que as disposições desta ‘ordem baseada em regras’ são “em nenhum lugar para ser encontrado”, pois não estão escritos em nenhum tipo de documento.

Ele enfatizou, no entanto, que era crucial que as nações que se mudassem para o “nova fase do desenvolvimento mundial” preciso “Jogue de acordo com as regras,” que deve ser explicitado e acordado por todos os principais intervenientes, e não apenas por um país.

Wong comentou as recentes declarações feitas pelos líderes da China e da Rússia sobre um “mundo multipolar”, observando que é “definitivamente a caminho” e expressou esperança de que o Ocidente “enfrentar a realidade”.

À medida que a China continua com sua iniciativa multibilionária conhecida como One Belt One Road, que visa desenvolver infraestrutura global por meio de investimentos em quase 150 países e organizações internacionais, Wong diz que Pequim escolheu “um caminho diferente” para a expansão global, em contraste com as práticas coloniais do Ocidente.

O especialista também comentou sobre a eleição de Xi Jinping para um terceiro mandato como secretário-geral do Partido Comunista da China, afirmando que a nomeação sem precedentes mostra a “unidade e consenso do partido”.

Respondendo às alegações dos meios de comunicação ocidentais de que Xi estava tentando reforçar a lealdade a si mesmo reorganizando seu gabinete, Wong insistiu que tais percepções são “muito errado” e mostra que aqueles que fazem tais acusações “não entendo a política chinesa.”

O mesmo “percepções ridículas da China” também explicam as preocupações do Ocidente de que Pequim planeja recuperar a ilha autônoma de Taiwan pela força, observou Wong. Ele reiterou a posição da China de que busca “reunificação nacional” com a ilha por meios pacíficos e diplomáticos e que o uso da força está reservado apenas para quando um país estrangeiro interfere na questão ou quando grupos separatistas taiwaneses “sair do controle”.