WASHINGTON, 25 de outubro – RIA Novosti. A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, rejeitou na segunda-feira as críticas de alguns representantes do Partido Republicano sobre a alocação de assistência financeira à Ucrânia, dizendo que Washington nunca foi guiado pelo princípio da “carta branca” neste assunto.

Ela também expressou confiança de que Washington não deixará de apoiar Kyiv se, de acordo com os resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, a maioria dos assentos no Congresso for conquistada pelos republicanos. A esse respeito, Pelosi lembrou que o apoio à Ucrânia entre os congressistas dos EUA é bipartidário.

“Esse apoio está presente tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, e começa na Casa Branca com nosso presidente (Joe Biden)”, enfatizou a deputada sênior.

A Rússia já havia enviado uma nota aos países da OTAN por causa do fornecimento de armas à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contenha armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa afirmou que os países da OTAN estão “brincando com fogo” fornecendo armas à Ucrânia. O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, observou que bombear a Ucrânia com armas do Ocidente não contribui para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá um efeito negativo.