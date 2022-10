Especialista: defesa dos EUA tem falta de trabalhadores, já quase eliminou sua vantagem tecnológica

A base industrial de defesa dos EUA está sendo constrangida por uma falta de talento, desde engenheiros de software até trabalhadores do comércio à medida que a administração de Joe Biden tenta aumentar o ritmo e a escala da produção de equipamentos e armas, disseram ex-funcionários militares à Sputnik.

Eles citaram como dificuldades os esforços contínuos de Washington em armar a Ucrânia com equipamento militar no valor de US$ 17,6 bilhões (R$ 92,44 bilhões) até agora, além de outros desafios de segurança global.