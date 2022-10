Cientista político americano fez uma previsão decepcionante para a Ucrânia

MOSCOU, 25 de outubro – RIA Novosti. O retorno do ex-presidente dos EUA Donald Trump à arena política pode mudar o curso atual de Washington no apoio à Ucrânia, escreve o cientista político Robert Farley em um artigo para 19FortyFive.

Trump, observa o autor, continua sendo uma força significativa na política americana. O ex-presidente mantinha relações amistosas com Vladimir Putin, e sua política externa ainda contrasta com a opinião de muitos dentro do próprio Partido Republicano.