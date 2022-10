Casa Branca nega 'versão' de que Elon Musk poderia ser ameaça à segurança nacional

Report This Content

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, negou nesta segunda-feira (24) os relatos do Washington Post de que as autoridades norte-americanas poderiam começar a verificar as atividades do empresário e bilionário americano Elon Musk.

A publicação aponta que as declarações do bilionário sobre a crise na Ucrânia não foram bem recebidas pela Casa Branca. De acordo com o jornal, figuras importantes do governo de Joe Biden, presidente dos EUA, temem a instabilidade dos compromissos políticos de Musk.

“Relatos de que Elon Musk pode estar sujeito a uma verificação de antecedentes de segurança nacional não são verdadeiros”, disse Jean-Pierre, negando a crise com o dono da SpaceX.

Segundo a Bloomberg, que também compartilhou a preocupação, “os funcionários da Casa Branca estão sentindo desconforto devido às declarações de Musk” sobre o possível término do financiamento da rede de satélites Starlink na Ucrânia.

Além disso, eles temem a “postura cada vez mais amigável [de Musk] em relação à Rússia”. A publicação enfatiza que existe preocupação com seus planos do bilionário em adquirir o Twitter.

No início de outubro, Musk escreveu que duvidava da possibilidade de uma vitória ucraniana no caso de uma guerra em grande escala com a Rússia e convocou as partes à paz. Ele também ofereceu sua visão da solução do conflito na Ucrânia.

Musk também disse que as regiões orientais da Ucrânia, onde os russos são a maioria, preferem a Rússia.

