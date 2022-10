Rússia qualificará o uso de uma 'bomba suja' pela Ucrânia como ato de terrorismo nuclear

“De acordo com nosso Ministério da Defesa, o Instituto de Pesquisa Nuclear da Academia Nacional de Ciências e a Usina de Mineração e Processamento Vostochny receberam ordens diretas do regime Zelensky para desenvolver essa ‘bomba suja’. Está em estágio final. Consideraremos o uso da ‘bomba suja’ do regime de Kiev como um ato de terrorismo nuclear”, disse Nebenzya.